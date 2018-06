„Jube palju inimesi, appi!“ rõõmustab Reet Linna, kui on korraks lava kõrvalt lauluväljakule kiiganud. (Piletimüügi-infoga kursis korraldaja Martti Meumers teatab pisut hiljem, et platsil on viis tuhat inimest.)

„Nägemiin!“ muigab kontserdi lahti laulnud Ivo Linna lavalt alla tulles. Nüüd on sõprade kord. Karl Madis, Reet Linna, Henry Laks, Kare Kauks, Tõnis Mägi, Toomas Lunge, Jaan Elgula, Riho Sibul, Peeter Volkonski, Ines, Ott Lepland, Uudo Sepp, Dagmar Oja, Kaire Vilgats. Kardetavasti jäi keegi kahe silma vahele.

Siis on finaal: Ivo Linna on jälle laval ja alustab Alo Mattiiseni isamaaliste lauludega.

FINAAL: „Ei ole üksi ükski maa“ läks kordamisele. (Aldo Luud)

Kulminatsiooniks esitavad kõik artistid ühislauluks kirjutatud fosforiidisõja hümni „Ei ole üksi ükski maa“. Rahvas on püsti, osad näitavad artistidele telefonidega tuld, sest hakkab ju hämarduma. Lipud löövad rütmi kaasa. Suuri, mis muul ajal töötavad ilmselt majade küljes, on kümmekond, väiksemaid lugematu hulk.

Lugu läheb kordamisele.