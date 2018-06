Tänavu on EMi lati ületanud 15 sportlast (Johannes Erm koguni kahel alal, kümnevõistluses ja kaugushüppes). Kui käiku läheb muinasjutuline stsenaarium, stardib Saksamaal peaaegu 30-liikmeline võistkond.

Eesti kergejõustikuhuvilised, kes on augustis Berliinis peetava EMi piletid juba ära ostnud, saavad lootusrikkalt sündmuste tulipunkti sõita, sest meie koondis paisub jõudsalt.

Sestap muutub fännide elu ilmselgelt põnevamaks. Esiteks tuleb mõne laulupedagoogi juhendamisel häälepaelu treenida, et need püsiksid nädal aega järjest hommikust hiliste õhtutundideni töökorras. Teiseks peavad nad leivaisalt küsima lisateenimise võimalusi, sest igapäevased kulud saksa õllele ja veinile ähvardavad hüppeliselt kasvada.

Pöidlahoidjatel on tiitlivõistlustel kombeks pärast (edukat) võistluspäeva koguneda mõnda pubisse, kus saab kordaminekuid mõnusalt tähistada. Enamasti turgutatakse end siis lauluõli ja hõrgutavate roogadega.

Kõik märgid näitavad, et Eesti koondis ei valmistu turismireisiks, vaid heade tulemuste ilutulestikuks. Vähemalt kolmel sportlasel – kümnevõistlejal Maicel Uibol, odaviskajal Magnus Kirdil ja 400 m tõkkejooksjal Rasmus Mägil – on üsna suur võimalus sekkuda medalimängu.

Uibo on tänavu juba kaks korda isiklikku rekordit parandanud. Kui ta lisab tippmargile veel 150 punkti, on poodiumile astumine peaaegu kindel. Prantslasest suursoosik Kevin Mayer on muidugi vinges hoos, läinud nädalavahetusel pani ta enda Ratingenis proovile kuuel üksikalal. Tulemused: 100 m 10,66, kuul 15.86, 400 m 48,33, 110 m tõkkeid 13,78, ketas 52.38 ja teivas 5.20.

Näis, mida suudavad sakslased EMil kodupubliku kannustusel. Ratingenis kogus Arthur Abele 8481 punkti.

Kirt püsib endiselt maailma tipptasemel. Pärast kaht Eesti rekordit hoolitses ta Ogres meestest parima tulemuse eest, lennutades 800grammise oda 86.70 kaugusele. Temagi peab medalilahingus võitlema eelkõige Saksamaa trioga, kellel on tänavu 90meetrised visked õnnestunud mängeldes. Ent Soomes pidid nad 28aastase eestlase paremust tunnistama.

Nelja aasta tagune EMi hõbedamees Mägi on olnud hooaja stardisirgel varasemast aeglasem, kuid häirekella löömiseks pole vähimatki põhjust. Laupäeval läbis ta Prantsusmaal lemmikdistantsi ajaga 49,42. Edukatel suvedel on tartlane kõige tähtsamatel etteastetel tulemust kõvasti parandanud.

Nüüd hüppab 26aastane Mägi korraks võistluskarussellilt maha ja keskendub harjutamisele. Kui mais ja juunis liikus ta nagu tavaline võidusõiduauto, siis EMil on lootust rajal näha vormel 1.

Finaalipotentsiaaliga koondislasi on veelgi. Kaugushüppaja Ksenija Balta kosub varbavigastusest ja naaseb peatselt areenile. Viimastel aastatel on ta tiitlivõistlustel enamasti finaali murdnud. Berliinist on Andrei Nazarovi hoolealusel meeldivad mälestused – 2009. aasta MMil tuli ta kaheksandaks.

Igal võistlusel astub kukesammu paremuse suunas kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter. Vaevalt et ta EMil medali pärast heidelda suudab, aga kaheksa parema sekka võib jõuda küll. Täpselt samasuguse sihiga treenib vanameistri õpilane Martin Kupper.

EM on mõjunud paljudele tulevikulootustele innustavalt. Seetõttu on oluline, et Berliini pääseksid ka teivashüppajad Reena Koll ja Robin Nool ning mitmed teisedki. Koll püstitas Ogres Eesti rekordi 4.35, EMi pääsme annab kümme sentimeetrit parem tulemus. Noolel tuleb ületada 5.55.