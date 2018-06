Riigikogu juba puhkab, ent rahulikku suve ei maksa poliitikuile ennustada. Samal ajal, kui valimisprogrammides joonistatakse meile tuleviku-Eestit, tuleb erakondadel rinda pista hoopis minevikumuredega. Tumedaimad pilved on seejuures kogunenud Keskerakonna kohale ja konkurentide huvides on pilti veelgi hallimana näidata. Iseasi, kelle huvides oleks valitsusremont vahetult enne valimisi, kui peaminister Jüri Ratas ei suuda erakonda tabanud probleeme muud moodi lahendada.

Igal juhul võib arvata, et Keskerakonna kontoris tegeldakse sel suvel usinalt arvutamisega. Kuidas leida kiiresti 1,5 miljonit eurot, kui peaks saabuma kardetud tagasimaksenõue aastatetaguste keelatud annetuste eest, ei ole lihtsate killast ülesanne. Kahjuks pole teada, mida arvab erakonna endine esimees Edgar Savisaar sellest, et tema ametiajal alguse saanud hämarad skeemid põhjustavad Jüri Ratasele peavalu veel praegugi.

Samuti võib vaid aimata, mis tingis Edgar Savisaare otsuse loobuda kolmeks kuuks Tallinna linnavolikogu liikme mandaadist. Et asendusliige tuleb Isamaast, tähendab, et opositsioonil on nüüd 39 häält pealinnas ainuvõimu nautiva Keskerakonna 40 hääle vastu ning võimalused linnapea umbusaldamiseks on soodsad. Kahe tooli seadusele oli Keskerakond igatahes õigustatult vastu, sest ollakse olukorras, kus riigikogu fraktsiooniga vastuollu läinud Marika Tuus-Laul saaks erakonna survestamiseks kasutada just volikogu liikme mandaati. Sellegi, niinimetatud savisaarlaste ja ülejäänute tüli juured on igivanad – esimesed ei pea õigeks kirikutele okupatsioonikahjude hüvitamist, kuniks pole selge, mis saab sundüürnikest (vastav eelnõu ongi juba seisma pandud). Ratase enesekehtestamist raskendab seegi, et nende kuue hääli on vaja sügisel riigieelarve vastuvõtmiseks. Kui sisetüli lahendada ei õnnestu, võibki päevakorda tõusta valitsusremont.

Kuidas selle kõige kõrvalt teha hea valimiskampaania, on miljoni dollari küsimus. Paraku kavatseb Keskerakonda neis asjus seni nõustanud reklaamiärimees nõuda oma miljonit kohtu kaudu.