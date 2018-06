Taas on käes aeg, kui igal vähegi jalgpalliusku inimesel on tarvis vähemalt korra meenutada oma esimesi seoseid jalgpalli suurturniiridega. Lubage mul mitte olla erand ja viia põgusalt jutt 1998. aastasse, kui maailmameistrivõistluste finaalturniiri võõrustas Prantsusmaa. Tulevane spordiajakirjanik tegi põhjalikku statistikat nii ekraanilt nähtu kui ka oma tegevuse kohta. Millegipärast on mulle mällu sööbinud, et 64 finaalturniiri kohtumisest vaatasin ära täpselt pooled ehk 32. Kümneaastasest klutist debütandi kohta pole paha, kui klassikuid tsiteerida.

Ronaldo või Ronaldo? Ronaldo või Messi? Argentina või Inglismaa? Saksamaa või Brasiilia? Või siis hoopiski Island üle kõige! Need vaidlused ühendavad järgmise kuu aja jooksul kogu maailma. Erandiks pole ka Eesti. Isegi need, kes jalgpalli väldivad, on mingil moel sellest kõigest ikkagi mõjutatud. Kas oma jalgpalliusku pereliikmete ja tuttavate kaudu või lihtsalt seepärast, et kolmsada teletundi vutti tuleb sisustada Tähtvere spordipargi 850meetrisel ringil rullsuusatamisega.

Niivõrd mastaapselt ühendavaid sündmusi on väheks jäänud. Inimeste huvid on nišistunud. Vikerraadio saatesarjas „Aeg peatub“ 90ndate muusikaelu meenutades jõuab peaaegu kõigi intervjueeritavatega jutt mastaapsete suvetuurideni, mis kestsid kõrgaegadel kahekümne päeva kanti ning kogusid väiksemateski linnakestes tuhandeid ja tuhandeid pealtvaatajaid. Rääkimata suurematest laululavadest.

Pole enam millestki unistada

Üks praegugi aktiivselt tegutsev meelelahutustööstur jutustas suvetuuride fenomeni selgitades loo enda järeltulijast, kes suutis esivanemat ühel 90ndate suvepäeval üllatada uudisega, et läheb vaatama kontserti, mille peaesineja on Kuldne Trio. Kuna süldibänd ei sobitunud nooruki muusikamaitse paletti kohe kuidagi, kratsis vanem mõistmatult kukalt. „Tead, ma ei kannata seda Kuldset Triot silmaotsaski. Aga kõik lähevad sinna kontserdile!“ oli nooruki vastus. Olulisem sellest, mida pakutakse, oli see, et saaks minna. Tänapäeval on pakkumiste üleküllus viinud selleni, et valikuid tehes sirvitakse põhjalikult menüüs ning võimalus kuskil lihtsalt aega veeta on otsuse langetamisel väheoluline faktor. Muide, omapärane erand on paar nädalat enne jaanipäeva Soomes toimuv eestlaste mammutläbu, mille edu põhinebki ilmselt kodu-Eestist ammu kadunud defitsiitsusel. Kuigi eestlasi on Soome kolinud kümneid tuhandeid, pole seal veel päris igal nädalal võimalik suurt Eesti rahvapidu pidada.

Jalgpalli suurturniiride puhul tuleb mängu ka omapärane kättesaamatuse faktor. Juba aastakümneid annavad meil kontserte suured artistid, poed on kõikvõimalikest kaubamärkidest tulvil, piirid on valla, suguvõsa kokkutulekutele sigineb aina rohkem eri rassidest inimesi. Isegi Starbucksi kohvi toovad need kurivaimu Tallinki inimesed juba sadamasse kohale! Unistada pole enam millestki. Ainult sellest, et Eesti koondis jõuaks ka lõpuks jalgpalli suurturniirile.