Õhtulehes avaldatud lugejakirjas tehti majandus- ja taristuministri ning ministeeriumi suunas etteheiteid, justkui jätaks nende langetatud otsused mõne piirkonna inimesed piletita maakondlikust ühistranspordist ilma.

Praegu on 15 maakonnast 11 otsustanud piletita ühistranspordi kasuks. Need neli, kes on otsustanud teisiti, peavad nüüd põhjendama, miks nad ei kasuta riigi tagatud vahendeid sel eesmärgil. Võib juhtuda, et neid põhjuseid ei ole ja vastuseis on vaid poliitiline. Sellisel juhul tuleb maanteeametil kehtestada selles maakonnas piletita sõit. Seega ei pruugi praegune jaotus olla lõplik.

Aastal 2017 kulus maakondlike bussiliinide käigushoidmiseks ligi 36,4 miljonit eurot ning tänavu on eraldatud 1. juulist liinidel piletitasuta sõidu tagamiseks 42,1 miljonit eurot. Seega oleme kõikidele kohalikele ühistranspordikeskustele ette näinud raha mahus, mis katab nende möödunud aasta dotatsiooni ja piletitulu kogusumma. Peale selle on viimase kümnendi suurimaks liinide tihendamiseks nähtud ette 3,3 miljonit eurot.

Kui nn tasuta ühistranspordi projekt oli veel ettevalmistusfaasis, pidas mitu ühistranspordikeskust ja ka meediaväljaannet vajalikuks rõhutada, et otsustusõigus peab jääma kohalikele. Palvele tuldi vastu ning see ongi tekitanud olukorra, et Eestisse võib jääda piirkondi, kus tuleb ka edaspidi bussipilet osta. Sellises olukorras tuleb vaadata piirkonnas opereerivale ühistranspordikeskuse ja omavalitsuste esindajate poole. Kas omavalitsusjuhid arvestasid vajalikel koosolekutel ikka rahva arvamusega? Tean, et Lääne-Virumaal on juba algatatud allkirjade kogumise kampaania tasuta ühistranspordi toetuseks.

Nii ühistranspordi korraldajad, vedajad kui ka muud osapooled on tunnistanud, et ühistranspordile kuluvate riiklike vahendite suurendamine on olnud kiiduväärt tegevus, nagu ka kohalikele otsustusõiguse jätmine. Kokkuvõttes saab suurem osa Eestimaast piletitasuta ühistranspordiga kaetud ning süsteem ei tule sissekirjutuspõhine, mis tähendab, et tulevikus saab näiteks saarlane sõita Võrumaal piletitasuta ja vastupidi. Maakonnad, kus otsustati teisiti, saavad aga kehtestada piletita sõidu näiteks õpilastele ja pensionäridele.