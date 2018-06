„Nutan sissepoole. Kas pole kole ja isegi hirmutav, et sellised väikesed lapsed on Eestis olemas, kelle vanemad on mürigtanud nende elu ja maailmapilti!?“ kirjutab Evelyn Sepp Facebookis Sissi Nylia Benitat tabanud rassistlikest solvangutest.

Superstaari saates teiseks jäänud 19aastane Sissi Nylia Benita tunnistas intervjuus Õhtulehele, et on elus tundnud rassismivalanguid ka väga noortelt. „Need, kes mind tavaliselt tänaval sõimama tulevad, on vanemad inimesed. Noorem põlvkond, kes seda saadet suures osas vaatab, neile ei loe selline asi enam.

Kuigi, issand, ma saan väga palju kaheksa- kuni 12aastastelt tüdrukutelt sõnumeid, nagu „Rooma tagasi Aafrikasse, ma vihkan sind, sa oled rõve neeger!“. Iga päev! Need on pisikesed tüdrukud! Minule ei tee haiget selline asi, sest ma saan aru, et see pole isiklik, aga kurb on see, et lastes on nii palju vihkamist ja valu. Ilmselt see tuleb perekonnast,“ rääkis Benita.