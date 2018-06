Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid jagab sotsiaalmeedias suviseid pilte oma kallimaga ning paljastab, et noored on lasknud oma kehadele tikkida ühesugused tätoveeringud.

Instagrami pildilt on näha, et mõlema käe siseküljele on tätoveeritud ühesugused linnukesed.

#kalarand #kalamaja #pühapäev A post shared by Raimond Kaljulaid (@raimondkaljulaid) on Jun 17, 2018 at 4:02am PDT

Aastal 2016 lahutas Kaljulaid oma 8 aastat kestnud abielu fotograaf Olga Makinaga. Mõni aeg hiljem hakati spekuleerima, et mehe elus on uus kallim ning tänavu märtsis Kaljulaid seda ka kinnitas.

Kaljulaid kinnitas Kroonikale, et leidis uue armastuse tööpostil ning jagab elu Jane Palmiga. "Jah, tänaseks juba üksteist kuud oleme tõepooles elanud koos meie kesklinna kodus. Jane aitas mind väga palju minu valimiskampaanias. Ja veel tahan ma öelda seda, et ta on väga hea ja ilus inimene!" kommenteeris mees Kroonikale.