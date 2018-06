Politsei palus kaasabi selgitamaks 27aastase Kristjani asukohta, kes lahkus kolmapäeval oma kodust Võrus ning ei olnud sinna seni naasnud. Põlva politsei juhtivuurija Andres Kirsing ütles, et täna jätkunud otsingute käigus tegi politsei Kristjani asukoha kindlaks ning veendus, et mees on elus ja terve.

„Igal täiskasvanud inimesel on õigus privaatsusele. Nähes siiski, kuidas lähedased, politsei, kogukond ja teised otsivad päevi inimest, kes ohus ei ole ja abi ei vaja, võiks otsitav ise või tema kaaslased sest esimesel võimalusel politseile teada anda. Kui inimene ohus ei ole, abi ei vaja ning ei soovi oma asukohta lähedastele avaldada, kinnitab politsei neile üksnes, et otsitava asukoht on teada, temaga on kõik hästi. Otsingud lõpetatakse ja tekib võimalus suunata vabanenud politseijõud tegelike abivajajate juurde,“ kirjeldas Kirsing.