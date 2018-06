Paavst Franciscus rääkis laupäeval Roomas, et abordi tegemine vältimaks lapse sünnidefekte, on võrdne natsiajastu ideega luua puhas rass.

"Ma olen kuulnud, et on moes või vähemasti tavapärane, et kui esimestel raseduskuudel tehakse lapse tervise osas uuringuid ja midagi leitakse, on esimene pakkumine, et loobume sellest," kõneles paavst. "Ma ütlen seda valuga. Viimase sajandi jooksul oli kogu maailm šokeeritud sellest, mida natsid rassi puhastamiseks tegid. Täna teeme me sama, aga nüüd valgete kinnastega."

Natsidel oli tavaks lasta sündida ainult tervetel lastel. Ühtlasi ei lubatud lapsi saada inimestel, kellel oli mõni vaimne või füüsiline häda.

Paavst vestles Itaalia pereühingu delegatsiooniga ning kordas muuhulgas Rooma katoliku kiriku uskumust, et kahe inimese pere koosneb mehest ja naisest, kirjutab CNN.