Kui sul on tänaseks plaanid tehtud, siis ära neist väga palju kõrvale kaldu. Muidu sa ei jõuagi õhtuks sellele peole, kuhu nii kangesti minna tahtsid. Võimalusi on palju.

Päikese ja Uraani sekstiili toel tõotab tulla pöörane ja seikluslik jaaniöö. Ahvatlusi on palju ning sul pole mõtteski üritada neile vastu seista. Naudid täiega iga hetke.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Silme ees võtab kirjuks – sul on nii palju võimalusi tänase õhtu veetmiseks, ei sa ei suuda kuidagi valikut teha. Ära viimse hetkeni ootama jää, aeg on piiratud!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled lõbus ja suhtlusaldis. Ilmselt ei piirdu sa sel aastal tagasihoidliku koduse jaanipeoga, vaid tahad olla suuremas seltskonnas. Püüad vastassoo pilke nurjatumalt kui iial varem.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tänased ettevõtmised sõprade seltsis kujunevad vägagi meeleolukaks. Raha kulub ilmselt märksa rohkem, kui planeerinud oled. Hoia oma asjadel silm peal.

Neitsi

23. august – 22. september

Sind võib kummitada ajapuudus. Tahad ette võtta märksa rohkem kui võimalik. Ära tee nii suuri plaane, mine vooluga kaasa, see kannab sind õige hoogsalt!

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap võtad jaanipäeva veetmiseks ette väljasõidu, et tähistada suvist tähtpäeva õige romantilises paigas. Ent su kaaslane võib olla hoopis keegi muu, kui varem lootsid.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Igatsed uusi kogemusi ja tundevirvendusi, ent ometi saab minevik sind kuidagimoodi kätte. Uus võib vabalt olla ka unustamatu vana.

Ambur

22. november – 21. detsember

Võimalik, et sa ei tee oma plaane ise, vaid lased asju otsustada kallimal. Üritad end tunda hästi seltskonnas, mis on talle kodune. Sinu jaoks on tuleb üllatusi kuhjaga.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Ilmselt kaasnevad sinu jaoks tänaõhtuse peoga mingid suuremad kohustused. Võtad asjade korraldamise enda peale, proovid ka kõik teised enda taktikepi all tegutsema panna.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tõotab tulla põnev ja omanäoline päev ning veelgi huvitavam öö. Üllatavad kohtumised, kirglikud pilgud ja pöörased seiklused on sinu teema.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul võib olla valida, kas veeta jaanilaupäev pere ringis või võtta midagi ette kallimaga kahekesi. Viimane on põnevam, ilmselt ka huvitavaid üllatusi pakkuv variant.

Sünnipäevalapsele