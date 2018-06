Meeldiv pühade eelne päev. Oled heas emotsionaalses tasakaalus. Kuigi õhkkond on üldiselt ärev, ei kaota sa pead. Mõjud toetavalt ja rahustavalt ka ümbritsevatele inimestele.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tähelepanu kandub rahaasjadele. Oled valmis tuliseid võitlusi maha pidama selle nimel, et saada endale paremaid ärivõimalusi ja rikkamaid kliente kui konkurentidel.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Keeruline on aru saada, kust läheb piir sõpruse ja armastuse vahel. Keegi võib oma kiindumust sinu vastu veidral viisil väljendada. Kired lõõmavad lahtise leegiga.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Pälvid särava isiksusena tähelepanu. On oht, et sa satud kuulujuttude keskmesse. Inimeste fantaasia on piiritu ja kui jutud viimaks sinuni jõuavad, oled üsnagi üllatunud.

Neitsi

23. august – 22. september

Tähtsate äriasjade alustamist tasub edasi lükata. Võimalik, et pead tegelema probleemidega, mille on põhjustanud keegi su äri- või koostööpartnereist.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Jaanipäevane nädalvahetus algab juba täna täistuuridel. Sul võib ju hea plaan olla, aga ilmselt pead seda käigu pealt muutma ja hakkama tegelema just esile kerkinud uue teemaga.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Keegi kolleegidest või ülemustest võib taas kõneaineks tuua mingi kunagise sinupoolse eksimuse. Sul tuleb ennast rahumeelselt kaitsta. Ei ole vaja enne pühi tuju rikkuda!

Ambur

22. november – 21. detsember

Riskijulgust ja mänguhimu on sinus küllaga. Kipud pea ees seiklustesse sööstma, ehkki mõistlikum oleks enne tegutsemist kasutada mõistust ja mõelda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Oled löögijõuline, valmis töönädala kiiresti kokku tõmbama ja pidutsemisse sukelduma. Aga kas töökaaslased või siis kallid kodused pööravad su plaani pea peale.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Ohus on kõmulist, lausa sensatsioonilist infot. Tahaksid kõike, mis su kõrvu jõuab, kohe õhinal edasi rääkida, sest see on lihtsalt nii põnev! Hoia end pisutki tagasi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Küllaltki keeruline on kolleegide ja äripartneritega koostööd teha. Nende uusi ja huvitavaid mõttekäike on raske jälgida ning neile loogilist selgitust leida.

