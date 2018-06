USA-s New Jersey kunstifestivalil toimus tulistamine, kus sai viga 20 inimest ning üks kahtlusalustest hukkus.

Tulistamine toimus pühapäeva varahommikul kella 2.45 paiku New Jersey pealinnas Trentonis terve öö väldanud kunstiüritusel, kirjutab Fox News. Üks kahtlusalustest on surnud ning ametivõimud uurivad, kas tulistamises osales veel keegi. Üks kahtlusalune on vahi all.

Piirkonna prokurör Angelo J. Onofri ürles, et kokku sai tulistamises viga 20 inimest, kellest 16 viidi lähedal asuvasse haiglasse. Neli inimest on väga raskes seisus, nende hulgas üks eriti kriitilises seisus olev 13-aastane poiss.