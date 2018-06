Pärast Floridast puhkusereisilt naasmist korraldab vene uusrikka perekond peo. Õhtul ütleb naine mehele: "On sul ikka sõbrad! Vaata, et ükski neist enam üle meie läve ei astuks!"

"Aga mispärast?" - "Keegi neist varastas meie hõbelusikad."

"Missugused hõbelusikad?"

"Need, millele oli graveeritud "Hiltoni hotell"."