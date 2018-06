Võid tunda väsimust kohustustest. See, mida sa päevast päeva teed, tundub üsna igav. Tahaksid iseenda jaoks rohkem aega võtta, puhata ja hobidele pühenduda.

Küllap tunned suuremat vajadust perega koos olla. Tunned rõõmu sellest, kui saad kodus tegutseda, küllap naudid ka aiatööd. Käsutamist ei taha kohe üldse kuulda saada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Rahutuks muudab see, kui tunned, et sul ei ole piisavalt informatsiooni. Oled uudishimulik ning üritad mingite saladuste jälile jõuda. Eriti, kui see puudutab rahaasju.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ju tunned, et pead rahateemale suuremat tähelepanu pöörama. Ilmselt loodad seejuures ka partneri toele ja abile. Teie arusaam asjast võib aga omajagu erinev olla.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Alustad nädalat rahulikus tempos. Kuu liikumine Lõvi märgis annab hommikupoolikul meeldivaid emotsioone. Tahad eelkõige iseenda soovidest ja vajadustest lähtuda.

Neitsi

23. august – 22. september

Paistad rahulik, et su hinges pulbitseb ja keeb. Mingid varasemast ajast lahendamata jäänud teemad ei anna rahu. Õhtupoole läheb olemine märksa kergemaks ja kenamaks.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Vajad inimesi enda ümber. Iseseisvalt otsuste vastu võtmine ajab sind segadusse, ootad, et keegi sulle nõu annaks. Need nõuanded võivad aga liiga paljus emotsioonidest lähtuda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Meeleolu on tõsine, maad võtavad töö ja karjääriga seotud mõtted. Isegi kui puhkusel oled, kujundad mõtteis oma helget tulevikku. Sinu mõtted on edasiviivad ja laiahaardelised.

Ambur

22. november – 21. detsember

Välismaalastega suheldes, eriti aga äriasju ajades peaksid varuma kannatust ja ettevaatustki. Näed asju teisiti kui nemad, pead väga põhjalikult oma seisukohti selgitama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Oled täna põikpäine. Sulle võib tunduda, et sinu põhimõtted on ainuõiged. Võib tekkida tahtmine neid teistele kasvõi jõuga peale suruda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Õhus on pinget omajagu. Armastuse teema on esmatähtis, sul on partnerile vägagi kõrged nõudmised. Võid tunda rahulolematust oma suhtega.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kipud tööasjade pärast muretsema. Võimalik, et sa ei ole suutnud graafikus püsida – mingid eelmise nädala ülesanded on veel täitmata. Pead maksma vanu võlgu.

Sünnipäevalapsele