Tõenäoliselt sööd sa pitsat valesti. Tippkokk Stefani Cirene paljastab, et klassikalise Itaalia pitsa söömiseks on hoopis teistsugune viis, kui enamik inimesi teab.

Õige viis selle Itaaliast pärit roa söömiseks on kirgi kütnud juba ammu, kirjutab Daily Mail. On olnud küsimuse all, kas pitsalõik tuleks lihtsalt kätte haarata ja sealt ampse võtta või pitsaviil enne suhupistmist hoopis kokku murda.

Austraalia parimaks pitsarestoraniks pärjatud söögikoha omaniku Stefano Cirene sõnul tuleks eelistada aga hoopis kolmandat meetodit ning see võib sind üllatada. Nimelt, vältimaks seda, et koostisosad pitsa pealt kogemata maha kukuvad, tuleks pitsa Cirene sõnul neljaks murda. Ehk siis, kõigepealt murrad terve pitsa pooleks ja siis veelkord pooleks, nii et kätte võttes ei kuku sealt ükski koostisosa maha.

Cirene nendib, et just sel põhjusel peab klassikaline pitsa olema pehme, mitte krõbe. Muidu ei saaks seda ju kokku voltida. Kokk selgitab, et algselt oli pitsa näol tegu tänavatoiduga ja just niimoodi, neljaks kokku voldituna, on seda alguses söödud.

Nii et jäta noad-kahvlid kõrvale ja söö pitsat õigesti!