""Ainult üle minu laiba hakatakse siin majas burksi tegema!" Need olid mu oma sõnad umbes üheksa kuud tagasi, kui otsustasime, et teeme 12 aastat kurvalt Hiiumaal Kassari ringtee ääres tühjana seisnud Padriku poe korda ja anname talle uue elu," kirjutab Toidutare uus kolumnist Evelin Ilves.

Ilves räägib, et koos sisu ja välimuse loomisega hakkasid nad inimestelt küsima, mida sellest poekesest osta ihatakse. Pood oli enamiku oma küllalt pikast elust õlut, limonaadi ja jäätist müünud.

"Aga üks asi oli veel, mida vahetevahel sealt saadi ja mida nüüd enamik lausa esimesena nimetas. Burks," meenutab Ilves.

Naine räägib, et see tuli talle üllatusena: "No tule taevas appi! Mis burksihullus see Eestis lahti on läinud?"



Loe edasi Toidutarest!