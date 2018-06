Sõbranna tuli tööle ja hõiskas rõõmsalt, et on rase. Säras täies hiilguses. Ma ohkasin ja vastasin surmtõsiselt, et kohtume kolme või nelja aasta pärast. Ka tema number kadus kähku mu mobiilist. Üks semu jälle vähem. Vähe sellest, pean nüüd ka nüüd viis minutit varem püsti tōusma, sest sōbrannal vaja istuda. Tööpäeva lōpus tuju nullis hoolimata sellest, et olen kaheksa tundi istunud ja mahjongi klotse ladunud. Lapsed rikuvad kõik ilusa mu elus ära.