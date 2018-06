Vagunis puistab keegi reisija aknast mingit pulbrit välja.

"Öelge, palun, miks te seda teete?" küsitakse temalt.

"See on suurepärane vahend lõvide peletamiseks," vastab mees.

"Siin pole ju mingeid lõvisid!"

"Tõtt öelda pole see pulber ka ehtne..."