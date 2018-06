Kas tõesti tuleb järjekordne jaanipäev veeta kummikutes ja vihmakeebis kössitades? Uue nädala ilmaprognoosi vaadates tundub, et kisub sinna poole küll. Nädala alguses läheb ilm riikliku ilmateenistuse andmetel jahedamaks ning hakkab vihma sadama.

Esmaspäeval taandub kõrgrõhuvöönd itta ja Lõuna-Rootsist liigub madalrõhulohk ühes niiskema ja jahedama õhumassiga Eesti kohale. Õhumassi vahetusega kaasnevad sajuhood ja äike, kuid tänastel andmetel kõikjale sajuhood ei jõua. Tuul puhub öösel kagust ja lõunast, päeval pöördub edelasse ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 18..23, Ida-Eestis kuni 27°C.

Esmaspäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeval suundub madalrõhkkond Botnia lahe äärde ja selle servas on Eestis vihmahoogude, väga tugeva edelatuulega ja jahe ilm. Õhutemperatuur on öösel 9..14, päeval 17..22°C, pärastlõunal muutub ilm veidi jahedamaks.

Teisipäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Kolmapäeval madalrõhulohk ühes vihmahoogudega eemaldub ja üle Eesti liigub kõrgrõhuhari. Ilm on enamasti sajuta. Läänekaare tuul on öö hakul tugev, hommikuks nõrgeneb, pärastlõunal hakkab edelatuul uuesti tugevnema. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 18..23°C ja kui üürikeseks soojem õhumass jõuab, siis tõuseb sisemaal veel paar-kolm kraadi kõrgemale.