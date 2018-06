Hispaaniasse Valencia linnakesse jõudis täna varahommikul esimene migrante kandev laev, mis päästeti Vahemerelt. Itaalia ja Malta ei olnud nõus põgenikega laeva vastu võtma, seega pöördus see Hispaaniasse. BBC kirjutab, et täna varahommikul on Valenciasse saabumas lausa kolm alust, millel on kokku 629 inimest. Need inimesed päästeti eelmisel nädalal Liibüa lähedalt. Sadamas ootavad põgenikke tervishoiuspetsialistid ja tõlgid, et migrante aidata. Hispaania uus valitsus on lubanud tasuta tervishoidu ning tuge igale varjupaigataotlejale.

"See on meie kohustus aidata vältida humanitaarkatastroofi ja pakkuda neile inimestele turvalist sadamat, et järgida inimõiguste täitmise kohustust," ütles Hispaania peaminister Pedro Sánchez. Mees asus peaministrina tööle paar nädalat tagasi ning sellest ajast saati on ta võtnud migrandisõbraliku hoiaku.

Esimene laev Dattili randus Valencias kella 6.20 paiku. Selle pardal oli 274 migranti. Teine laev, Orione ning veel üks päästelaev peaksid samuti enne pühapäeva lõunat sadamasse jõudma. Ametnike sõnul on päästetud 629 inimese seas 123 saatjata alaealist, 11 alla 13-aastast last ning seitse rasedat naist. Itaalia koalitsioon on võtnud migrantide suhtes range hoiaku - nemad ei lubanud põgenikega laeval randuda. Siseminister Matteo Salvini sõnul on ebaaus, et just Euroopa liidu eesliinil asuvad riigid peavad põgenike aitamisse kõige rohkem panustama.