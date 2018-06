Rokkar Tanel Padar tegi neljapäeval rattaga avarii ning põrkas kokku autoga. Sellest hoolimata oli mees juba neljapäeva õhtul Pirita kloostri varemetes laval ja andis kontserdi. Ka Haapsalus Suverockil ei paistnud kuskilt välja, et ta õnnetusse oleks sattunud.

"Võin öelda, et ta pole tervislikel põhjustel kunagi kontserte ära jätnud ja teda tundes – sellised intsidendid teda ei morjenda. Pirital lepiti korraldajaga kokku, et bänd mängib pisut lühemalt, kuid enesetunne oli hea ja tehti ikkagi täispikk kontsert," ütles Taneli esindaja Liina Karo reedel Õhtulehele kommentaariks ja kinnitas, et kõik kokkulepitud kontserdid toimuvad.

Laupäeva õhtul astuski Tanel Padar lavale Haapsalus, kus Suverockil esines ka Smilers.

