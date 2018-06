Neljandal Eesti blogiauhindade jagamisel lahvatas skandaal, kui esmakordselt auhinnajagamise ajaloos tuli üks osaleja diskvalifitseerida!

Aasta uustulnuka kategoorias kandideeris Snapchati kuninganna Kristina Pärtelpoeg. Uustulnuka kategoorias võisid kandideerida kõik need blogijad, kes alustanud blogimist 2017. aastal. Kui Pärtelpoeg võitjana välja kuulutati, selgus aga, et naine tuleb võistluselt diskvalifitseerida, sest enne auhinnajagamist selgus, et naine on seda teinud kauem, kui reeglid lubanuks. Võitjaks krooniti hoopiski TV3 Play blogija Brigitte Susanne Hunt.

"Okei, ma isegi ei teadnud, et ma nii kaua olen. Võib-olla neli, võib-olla kolm, võib-olla kaks, ma ei tea, millal ma selle omale tegin," ütles Pärtelpoeg.