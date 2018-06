Tänavuse erakordselt kuiva kevade tõttu ei ole varasuvel mõtet metsa kukeseeni ja tatikuid otsima minna ning kui põud jätkub, pole hiljemgi head seenesaaki loota.

Tartu Ülikooli mükoloogia vanemteadur Leho Tedersoo ütles ERR-ile, et tänavuse seeneaasta kohta on veel vara prognoose teha, sest kõik sõltub sellest, milliseks kujuneb edaspidine ilm.

"Selge on see, et sellel aastal ilmselt varasuvel ei maksa minna kukeseeni või tatikuid otsima," sõnas ta ja lisas, et need tulevad tavalisest hiljem.

Seda, et hea seeneaasta osas enam üldse lootust pole, saab teadlase sõnul väita alles siis, kui on näha, et puudele tekivad väga selged põuatunnused: lehed lähevad kollaseks ja võrsed hakkavad kuivama. "Siis on kindel märk, et ei ole ka erilist seenesaaki sügisel," tõdes Tedersoo.