Alles mõni päev tagasi tegi muusik Tanel Padar jalgrattaga avarii ja nüüd annab ka Juku-Kalle Raid sotsiaalmeedias teada, et temagi sattus jalgrattaga avariisse. Juku-Kalle põrkas kokku kiirabiautoga.

"Esimest korda elus õnnestus jalgrattaga kiirabiauto alla jääda! See on hea uudis! Ma olen muutunud konservatiivsemaks! Ma olen kukkunud helikopterist raamaturiiulisse ja sõitnud rongiga – kui lõppesid rööpad – vastu puud, uppunud trammiga jõkke, olnud ka ühes surnuaias tapmise eesmärgil maasse kaevatud (minu tapmise segasid ära noorpaar ja miilits) ja siis välja ujund volgasse uppund parvelt, kus paljud surma said jne, aga Jumal üllatab. Täna inimohvreid ei olnud, Kaatja pani voltareni peale (tundes ise huvi, et kas see mõnevõrra katkise jala vastu ikka aitab? Aitab!) Aga ma vean kihla, et luu on katki. Peab kunagi emosse minema, õigemini lasta ennast tassida, kuna liikumine on täiesti võimatu," kirjutab mees Facebookis.

Tuttava pärimisele, kas ratas on alles, vastab Juku-Kalle, et on küll, kuid tema jalg on sama paks, nagu neli jalga kokku. Mees annab ka teada, et jalalabas on rebend. "Viis päeva on rahu, piimatoit ja lamamine, aga kuue nädala pärast võin juba joosta ringi nagu ergas põder!"