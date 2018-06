EAS toetab üle kahe ja poole miljoni euroga Mäeküla tööstuspargi arendust Viljandimaal. Ärileht kirjutab, et pargist loodetakse kahtesadat uut töökohta.

Viljandi abivallavanem Ene Saar ütles Ärilehele, et plaanis on välja arendada 33 hektarit infrastruktuuri - teid, trasse, sideliine, kommunikatsiooni ja kütet. Projekt peaks looma soodsa pinnase tervelt kahesajale uuele suurema lisandväärtusega, ehk piirkonna keskmisest suuremat palka pakkuvale töökohale. Saar loodab, et nii suudetakse praegu Soomes töötavad mehed perede juurde tagasi tuua.

Refreeritud artikli täistekst Ärilehes.