Prantsusmaal Pariisis ehitatakse Eiffeli torni ümber kaitsetara, et seda terroristide eest kaitsta.

Ajutised piirded pandi torni ümber juba 2016. aasta juunis, kuid nüüd võetakse kasutusele püsivamad meetmed, kirjutab BBC. Tara peaks valmis saama juuli keskpaigas ning lähem maksma umbes 35 miljonit eurot. Prantsusmaal on alates 2015. aastast terrorirünnakutse surnud rohkem kui 240 inimest.

Rajatav tara on 6,5 cm paksusest klaasist ning sellega piiratakse Eiffeli torni all oleva ala kaks külge. Teised kaks külge piiratakse metallbarjääriga, mis on üle kolme meetri kõrged. Et välistada rünnakuid liiklusvahendiga, pannakse klaasseinte ette 420 plokki.

2024. aastal toimuvad Pariisis olümpiamängud. Selleks ajaks plaanitakse praegu paigaldatavad kaitsetarad asendada millegi kenamaga.