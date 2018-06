Viimastel aastatel on Muhu saarel asuv Pädaste mõisa restoran Alexander päris tihti peakokki vahetanud. Õhtulehele tulnud vihje kohaselt sai viimane peakokk, poolakas Adrian Klonowski äkitselt sule sappa. Pädaste mõisa tegevdirektor Martin Beurer kinnitab aga, et peakoka vahetus oligi plaanis. Beurer ütleb Õhtulehele, et restoranis Alexander on väga tugev DNA Põhjala saarte köögi näol ning peakokkade vahendamine täiendab ja arendab nende DNA-d, mitte ei kaota seda. "Oleks väga igav, kui aastast aastasse oleks Pädastes sama kokk ja sama käekiri. Siis poleks paljudel klientidel kaugemalt põhjust tagasi tulla. Alati on vaja ajaga kaasas käia." Beureri sõnul on pärast 2013. aastat, kui peakokapõlle andis edasi Peeter Pihel, uus peakokk majja tulnud iga kahe aasta tagant. "Just see ongi taganud Alexandri köögi arengu."

Adrian alustas peakokatööd Pädastes tänavu märtsis. "Pärast oma restorani Metamorfosa sulgemist Gdanskis soovis Adrian ennast täiendada ja erinevates riikides uusi kogemusi saada. Sellest kuuldes pakkusime talle võimalust ka Pädaste mõisa köögis uuendusi teha," ütleb Beurer ja kinnitab, et neil pole kunagi olnud plaanis Adrianiga pikaajalist töösuhet. "Kuna Adriani soov oli maailma eri paikades end täiendada, siis oli meil algusest peale temaga ainult lühiajaline leping ja tal endal pole kunagi olnud plaani päriseks Eestisse kolida."

Adrian kutsutigi kampa selleks, et kööki uuendada ja fokuseerida tegevust kohalikule toorainele ja saarte eripäradele. "Adrian sai sellega väga hästi hakkama ja kuna kokku lepitud muudatused said valmis isegi varem, kui planeeritud, siis tema ettepanekul ja vastastikusel kokkuleppel liigub ta oma gastronoomiarännakutel edasi, aidates meid ka edaspidi konsultandina koos oma partneri Mathildaga." Peakoka ülesanded võtab edaspidi üle Stefan Berwanger. "Stefan on esimesest päevast peale Pädastes koos Adrianiga töötanud ja ta on alati olnud planeeritud järglane Alexandri köögis, kui kokku lepitud muudatused on ellu viidud," kinnitab Beurer ja ütleb, et Stefanist saab peakokk 1. juulist.