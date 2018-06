Süüria sõja eest pagenud pere on leidnud Eestis selle, mida nad otsisid: turvalise elu ja toetava kogukonna.

Süüriast lahkus pere juba 2014. aastal, kui olukord kodulinnas väljakannatamatuks muutus, kirjutab Eesti Päevaleht. Nüüd elab pere Harju-Ristil ning on seal kenasti kohanenud: pereisa sai tööle Paldiski restorani ning lastel läheb koolis ja lasteaias kenasti.

Ka kohalikud on süürlastest pere hästi vastu võtnud: saabumisel korraldati süürlastele vastuvõtupidu, kus nad said külaelanikega tutvuda. "Inimesed on olnud väga kenad, oleme saanud sõpradeks,” ütleb perema.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.