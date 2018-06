Eile hilisõhtul tuli munitsipaalpolitsei infotelefonile väljakutse Mustamäele, Sõpruse puiesteele. Helistaja teavitas, et naabermaja katusel viibiv meesterahvas loobib hoone katuselt alla väikseid kajakapoegi.



Mupo patrull saabus kohale minutitega, kuid teo toimepanijat paraku tabada ei õnnestunud. Küll aga leiti maja ümbrusest kajakapoegade surnukehad.



Ühendust võeti maja ühistu juhatusega, kelle sõnul on katusele viiv uks lukustatud ning teada olevalt sinna pääsemiseks on võtmed vaid juhatuse liikmete valduses.



Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on Mustamäel toimunu õõvastav: "Pesade tegemise ajal tuleb katuseid jälgida, et mitte hiljem koorunud poegi hävitada. Elude hävitamine on lubamatu, kindlasti uurime toimunut edasi."



Toompere sõnul on viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus loodus ja linnaruum kipuvad kokku saama. Paraku on kaotajaks pooleks loodusest inimkeskkonda eksinud linnud ja loomad. Värske näitena eilne luigepere tragöödiat Tallinnas. "Inimestelt ootaks aga rohkem mõistmist, halastust ja kaastunnet abitute olevuste suhtes".



Video võib olla häiriv!