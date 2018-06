Hiljuti ETV ilmateadustaja kohalt taandunud Henri Laumets (30) räägib LP-s, et tal on viimase viie kuu jooksul olnud ainult kaks vaba nädalavahetust. Töö Nordica lennuplaneerijana ja Eesti rahvale ilmajutu ajajana jooksutas Henri juhtme põhjalikult kokku.

„Mu eraelu on viimasel poolaastal ikka täiesti null olnud. Sünnipäevad, ettevõtmised, pere nägemine – kõigele olen pidanud „ei” ütlema. Mõtlesin, et kui nii jätkan, lõpetan Seewaldis,” muheleb Henri, meenutades oma töönarkomaani elustiili.

Mai keskpaigas avalikustas ERR, et otsib uusi ilmateadustajaid, sest juunikuus lahkub ametist Henri Laumets ning sügisel ka Martin Mileiko. Mõlemad mehed ütlesid Õhtulehele, et siirduvad soojale maale. 11. juunil käis Laumets külas saates "Terevisioon", kus avaldas, et tema reisisiht on Uus-Meremaa. "Mul on tööviisa olemas ja tegelikult hakkan ma seal tööd tegema," rääkis Laumets Õhtulehele.