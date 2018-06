"Kui näen, et asi on oluline, vajalik ja õige, siis ei saa jätta seda tegemata lihtsalt sellepärast, et mingisugused huvirühmad hakkavad võimsalt sellele vastu töötama," räägib endine terviseminister Jevgeni Ossinovski LP-s alkoholipoliitikast.

Ossinovski märgib, et loomulikult ei ole piirikaubandus rõõmustav ning aktsiisi laekub vähem, kuid see polevatki tema sõnul alkoholipoliitika põhiline eesmärk.

"Aktsiisipoliitika on rahandusministeeriumi vastutusvaldkond ning vastavad eelnõud ja mõjuanalüüsid on tulnud sealt majast. Minu alkoholipoliitika terviseministrina hõlmas reklaamipiiranguid, alkoholi nähtavuse piiramist, alaealiste kaitset ja tasuta alkoravivõimaluste laiendamist," täpsustab Ossinovski, et tema seisis eelkõige inimeste heaolu eest.

"Terviseminister Ossinovski andis ametivande kaitsta inimeste tervist ja seda ta tegi."

