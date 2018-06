Keskerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni liige ja arst Viktor Vassiljev ütles kommentaariks Eesti Päevalehe artiklile, mille kohaselt rikkad inimesed saavad Eestis paremat arstiabi kui vaesed, et kapitalismis ongi rikastele ühiskonna hüved paremini kättesaadavad kui vaestele.

Vassiljevi sõnul tuleb arstiabi võrdse kättesaadavuse jaoks rohkem investeerida vahendeid tervishoidu ning tuleb parandada olukorda selleks, et arstid ja meditsiinitöötajad välismaale ei põgeneks ja parandada tervishoiuasutuste võrgu toimimist.

Vassiljevi sõnul on aga tegelikult 27 aastat ehitatud Eestis kapitalismi ja arvatakse millegipärast siiamaani, et kapitalism tähendab kõigi võrdsust.

"Kapitalism tähendab seda, et on kolm protsenti rikkaid ja 97 protsenti vaeseid, kes nendele rikkust kokku tassivad. Ja loomulikult rikastele on ühiskonna hüved paremini kättesaadavad kui vaestele, see ongi kapitalismi mõte," ütles Vassiljev.

