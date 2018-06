Kaksteist Vene meremeest ootavad elektri ja palgata Tallinnas Paljassaare kai ääres võlgade tõttu arestitud laeval Peterburg.

Raudteepraam kuulub Vene riigifirmale Venemaa Raudtee, mis on juba eelmisest aastast võlgu 350 000 eurot remondi eest Riias, sadamatasud ning meremeestele palgad, vahendab ERRi uudisteportaal.

Venemaa Raudteele kuuluva raudteepraami Peterburg meeskond on oma laeval teist päeva elektrita. Põhjus - omanik on erinevatele firmadele võlgu ning laev arestitud.

Meremehed pole kuude kaupa palka saanud, kuid nende põhimure on see, et omanik võib-olla ei olegi enam laevast huvitatud ning üritab seda maha müüa.