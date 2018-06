Briti parlamendisaadikud on kolleegi, konservatiivide partei esindaja Sir Christopher Chope'i peale väga pahased. Isegi oma partei liikmed ei suuda mõista, miks hõikas Chope ainsana „Vastu!“ kui hääletusel oli daamide seeliku alla piilumise vastane seadus, vahendab BBC. Uus seadus, mis hääletusel oli, muudaks seeliku alla piilumise kriminaalkuriteoks. Briti valitsus toetab seadust ning ka parlamendis oleks see ilma pikema jututa ja täiesti ühehäälselt läbi läinud, kui poleks olnud üht vanahärrat: Sir Christopher Chope'i, kes valjuhäälselt vastu hääletas. Järgnes pahaste kolleegide ehmunud pobisemine ning mitu rahvaesindajat hõikas Chope'ile „Häbi!“. Kodanik Gina Martin on ise tema seeliku alla piilunud perverdi ohver ning on ka seaduseelnõu aluseks olnud meediakampaania algataja. Ta viibis ise kohal, kui tema halvaks üllatuseks Sir Christopher justkui pervode poolt hääletas.

Martini sõnul on asi seda tobedam, et Sir Christopher ei näinud mõistvadki, millest üldse jutt käib. Rahvasaadik selgitas preili Martinile, et hääletas vastu põhimõtte, mitte seaduse sisu pärast. Kuna seadust ei olnud parlamendisaalis kordagi arutatud, oli Sir Christopher selle pärast väga pahane - üht õiget seadust peab ikka parlamendis arutama, leiab ilmselt oma töösse väga otsesõnaliselt ja traditsiooniliselt suhtuv saadik. Vähe sellest, ta tunnistas naisele ka, et tegelikult ta polegi päris kindel, mis asi see seeliku alla piilumine (ingl. k. upskirting - toim.) üldse on.

„Ma ütlesin talle, et nojah, eks ma võin seda teile siis tagantjärele selgitada,“ sõnas pettunud preili Martin. Pettunud on ka mehe parteikaaslased. Eelnõu peatamiseks parlamendis piisab vaid ühest vastuhäälest ning mitmed parlamendiliikmed on juba esitanud peaministrile ühisavalduse, milles paluvad erandit, et eelnõu teine lugemine ikkagi aset leiaks. Siiski, isegi kui peaminister May erandit ei luba, tuleb seelikupiilujate eelnõu kindlasti parlamendis uuesti arutlusele. Kõik ülejäänud parlamendiliikmed loodavad, et selleks ajaks on Sir Christopher ennast teemaga piisavalt kurssi viinud.