Mida teeb artist, kui lauluväljakutäis rahvast rõkkab vaimustunult kaasa ja siirast liigutusest tikub pisar silma, aga pool lugu ju alles ees? „Kui sul on ikka klomp kurgus ja pisar silmanurgas – ega siis kerge laulda ole,“ tõdeb Ivo Linna. „Sa lihtsalt vaatad kaugusesse ja püüad säilitada tasakaalu, et ei purskaks nutma. Kuidagimoodi see õnnestub.“