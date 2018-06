Pean ikka Raplamaal talu ja vean teiselpool Raplat kultuuri- ja noortekeskust "Mina olen". Selleks et oma talu elatada ja oma stuudio õpetajatele palka maksta teen ma tööd ka kirjaniku ja ajakirjanikuna. Näiteks täna hommikul käisime abikaasaga tema poes "Tervist Aafrika", kus ta müüb Uganda talude puuvilju. Pidasime plaani, kuidas Telliskivi Loomelinnakus olevat poodi ümber ehitada, et oma klientidele paremad peremehed olla.

Seejärel tegin intervjuu kreeklannast häälevõluriga ja tema kaasa Tom Valsbergiga. Külastasime koos ka Namaste elustiilipoodi ja vanalinna ökopoodi ja rääkisime Horre Salustega sellest, kui keerulises olukorras on praegu Eestis absoluutselt kõigi elualade esindajad. Ükskõik, kas see on tuuleenergeetik või õpetaja, arst või ökopoe pidaja või kultuurikeskuse pidaja nagu mina.

Me kõik räägime millegipärast ainult rahast. Jõudsime iga vestluspartneriga sellele otsusele, et Eesti on ülikiirel teel väga järsule muutusele. Ma ei ütle, et see on krahh, aga see peab olema väga järsk muutus. Ei saa olla juhus, et nii paljudel inimestel korraga on nii keerulised ajad.