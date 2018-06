Reedeõhtuse seisuga ei ole veel kinnitatud infot, et terrorirühmituse Taliban Pakistani-tiiva juht Mullah Fazlullah on surnud. Kui kuulujutud tõele vastavad, hukkus Fazlullah õhurünnaku tagajärjel, vahendab BBC.

Fazlullah'le alluvad mehed kogusid kurikuulsust 2012. aastal, kui üritasid mõrvata Pakistani koolitüdrukut Malala Yousafzaid. Yousafzai jäi imekombel ellu ning on nüüd aktiivne inimõiguste ning tütarlaste harimise eest võitleja. Ta on praeguse seisuga Oxfordi ülikooli tudeng.

2013. aastal sai Fazlullah'st Talibani liider Pakistanis, kuid vägesid on ta peamiselt juhatanud Afganistanis redutades. 2014. aastal korraldas just tema Peshawari linnas Pakistanis poiste ja tüdrukute segakoolis jõletu veretöö. Rünnakus hukkus üle 130 õpilase ja vähemalt üheksa kooli töötajat. Jõhkrus oli nii õõvastav ja nii üheselt hukka mõistetud, et isegi Talibani Afganistani tiib andis välja teate, et ei kiida vennasorganisatsiooni tegu õigeks.

Peshawari järel langesid Talibani populaarsus ja toetus Pakistanis järsult ning langus on järjekindlalt jätkunud ka järgnevatel aastatel.

Õhurünnaku Fazlullah' vastu korraldasid USA ja Afganistani ühisväed. Afgaani kaitseministri büroo sõnul oli rünnak edukas ning terrorist hukkus selle käigus. Väidetavalt varjas ta ennast riigis Afganistani-Pakistani piiri lähedal.