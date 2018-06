Täna toimusid Tartus kaitseväe ühendatud õppeasutuse (KVÜÕA) lõpuaktused. Kolmeaastase õppe lõpetasid kõrgema sõjakooli 33 maaväe, kuus õhuväe ja seitse mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi sõjateaduses ja -tehnoloogias said pärast kaheaastast õpet kaheksa vanemohvitseri.

„Ohvitser on sõna, mille tähendus ja juured viitavad võimele ja valmidusele. Teie õpingud ja teenistus on seotud Eesti riigiga ning see pole abstraktne ülesanne, vaid valmidus ja tahe meie riiki kaitsta ning paremaks muuta, olla ustav Eesti riigile. Tänan kaitseväe ühendatud õppeasutuste peret selle eest, et Eestil on tänasest veelgi targem kaitsevägi,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ning soovis lõpetajatele edu edasises teenistuses.

KVÜÕA kõrgema sõjakooli maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Martin Taal, mereväe põhikursusel nooremleitnant Kevin Must ja õhuväe põhikursusel nooremleitnant Mikk Golubtsov. Kursuste parimatele andis kaitseväe juhataja kindral Riho Terras üle ohvitseri mõõga ja õhuväe kursuslasele vestu.