Vabaduse väljakul loodi 14.juunil juuniküüditamise ohvrite mälestamiseks helesinistest õhupallidest “Pisarate mere” installatsioon. Lugejad tundsid muret ega väljakul hõljunud sajad õhupallid ometi loodust ei reostanud.



Õhupallid olid valmistatud biolagunevatest materjalidest. Mälestuspäeva korraldajad andsid teada, et “pisarate mere” õhupalle lendu ei lastud, kuna see oleks reostanud loodust. "Juba idee algusaegadest peale oleme otsinud tagasidet ja konsultatsioone nii lennundus- kui keskkonnaspetsialistidelt, et käituda võimalikult loodusesõbralikult," kirjutatakse Inimõiguste Instituudi kodulehel.

Installatsioon võeti maha käsitsi, sama moodi kui seda paigaldati.

"Õhupallidega tegeles edasi Tänavapuhastuse AS, kelle käest oli võetud hinnapakkumine. Õhupallid pandi minu teada olmeprügikasti," sõnab Inimõiguste Instituudi infotelefonile vastanud naisterahvas.