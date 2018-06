„Nimeta töö, kus naine saab seda rohkem raha, mida seksikam ta on, nimeta spordiala, millega naisterahval pole sobiv tegeleda, nimeta elukutse, kus naistöötajal peaks olema ilus figuur,“ on küsimused, mida nädala alguses Kanal 2 poolt Facebookis jagatud küsimustik sisaldab. Ja seda kõike ajal, mil feminism veelgi tugevamalt maailmas kanda kinnitab ning aina rohkem naisi enda õiguste eest seisab, mille märgiks ka ülemaailme ahistamisvastane liikumine #MeToo on.

„Mis puudutab palganumbreid, siis Eesti Vabariigis on diskrimineerimine keelatud, st et kedagi koheldakse põhjendamatult ebavõrdselt, näiteks töö tasustamisel. Mis puutub aga soopõhistesse otsustesse, et mingi tegevus (olgu siis töine, sportlik vms) ei sobi spetsiifiliselt naistele, siis meenutaksin, et juba aastal 2009 kaotati Eestis näiteks rida ameteid, mis olid varem naistele keelatud. Loodetavasti jõuavad need muutused peagi ka üldsuse teadvusse ning väljenduvad ühtlasi telemängude naisi puudutavais küsimustikes,“ ütleb ta.