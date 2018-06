Juunikuu on muude tähtpäevade kõrval ka surnuaiapühade kuu, kui käiakse esivanemaid mälestamas ja nende haudu korrastamas. Küllap meil igaühel on ühel või teisel Eesti surnuaial lähedase inimese hauaplats, kuhu me oma kiire elutempo juures liiga harva satume. „Aega tuleb võtta,“ tuletab vana tõde meelde armastatud laulja Voledemar Kuslap, kes aastakümneid uurinud süvitsi kümneid Eesti kirikuaedu.