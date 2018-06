Vestlevad kaks sõbrannat:

"Ma rääkisin psühhiaatrile, et mu mees laseb ninast suitsurõngaid, aga tema ütles, et see pole ohtlik."

"Muidugi pole, paljud mehed lasevad suitsurõngaid."

"Seda küll, aga minu mees ei suitseta."