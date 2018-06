Eriti raske periood oli Sissil kümnes ja üheteistkümnes klass. „Mul on reaalained alati kolmed olnud ja ka saksa keel. 11. klass oli minu jaoks eriti raske, sest hästi palju muutusi toimus ja no teismelisena toimubki palju muutuseid. Kuna ma olin sellise haprama mentaalse seisuga, oli see mu jaoks hästi keeruline. Mul on olnud elus mitmeid probleeme, millega olen pidanud silmitsi seisma ja kool oli üks neist. Mitte kuidagi ei saanud kordagi järje peale, mul olid ainult kolmed, ükskõik, kui palju ma õppisin!“ tunnistab neiu.

Superstaarisaates muusikukarjäärile hoo sisse saanud Sissi Nylia Benita lõpetas sel aastal Viimsi keskkooli. Neiu tunnistab, et keskkooli aeg tal väga edukalt ei möödunud. „ Ülikooli ma praegu ei lähe, ma just l õpetasin keskkooli, kus mulle ei meeldinud, ma ei pane end kohe järgmisesse kooli,“ sõnab ta kindlalt. Ülikooli minemise asemel tahab Sissi hoopis jumestuskooli minna.

12 klassile eelnes Sissil aga eriti raske suvi, kuna siis vedas teda tervis alt. Kõhuhaiguse tõttu oli ta väga nõrk ning oksendas pidevalt. See aga tugevat tüdrukut maha ei murdnud ning selle asemel, et alla anda, hakkas ta tööd tegema oma ajuga.

„Minu jaoks ei ole seda, et ma valin ühe asja ja teen seda elu lõpuni. Kui ma üks päev tunnen, et ma tahan arhitektuuri minna õppima, mis mind juba aastaid on huvitanud, siis mul on see võimalus olemas. Mul ei jookse elu eest ära,” sõnab ta.