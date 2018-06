Estraadilegend Liza Minnelli taunib uut eluloofilmi, kus tema ema Judy Garlandit kehastab Renée Zellweger.

USA veebikülg Radar Online väitis, et Minnelli ja Zellweger on seoses võtetega sõbrunenud.

Kuid seepeale kirjutas "Kabaree" täht Liza Facebookis: "Ma pole Renée Zellwegeriga eales kohtunud ega rääkinud. Ma ei tea, kust need lood alguse said, aga ma ei kiida tulevast Judy Garlandi eluloofilmi heaks ega ole selleks mingit luba andnud."

Wishing a very happy birthday to Renée Zellweger, who is starring as Judy Garland in the upcoming film JUDY @JudyGarlandFilm#ReneeZellweger #JudyGarland #Judy pic.twitter.com/S2HxDOzUep