Leino selgitab, et kui peo tellib võõras inimene, näeb eeskiri ette, et pool peo eelarvest makstakse broneeringuna ette ja pool pärast pidu. "Kuna tegu oli vana hea sõbraga, oli mul ebaviisakas hakata ettemaksu küsima, justkui ma ei usaldaks teda. Jätsin seekord võtmata ja tegime kokkulepped telefoni teel," tunnistab õhtujuht oma viga.

"Elu on viimasel ajal näidanud, et lubadustest ei peeta kinni ja sõnad maksavad üha vähem," tõdeb pulmaisa ja õhtujuht Leino Einer, kelle sõber tellis läbi tema peole esinema Karavani. Hiljem muutis sõber aga meelt ega ole nõus poolt esinemistasust bändile kompenseerima.

"Nüüd nagu kiuste – kui jätad korra lepingu tegemata, saad kohe vastu näppe. Hing on just selle koha pealt haige, et tegu polnud võõra inimesega, Tõnu on oma inimene," tõdeb Einer, et on järgmisel korral targem ja suusõnalisi kokkuleppeid enam ei sõlmi.

Abiks ei olnud ka Leino selgitused Savile. "Ütlesin Tõnule, et pillimehed on professionaalid ja teevad oma tööd. Nad mängivad ju eri ansamblites ja kui Karavanil on mäng, võtavad nad aja ja tulevad kohale, et esinemine ka toimuks. Nendega on alati kõik sõna-sõnalt toiminud nii, nagu me kokku lepime. Oleme Karavaniga pikalt koostööd teinud ja usaldus on siiamaani toiminud, keegi pole kedagi alt vedanud ja kõik on hästi läinud."

Tõnu aga sellest aru ei saa. "Sõnasin talle, et nüüd tuleb lihtsalt kompensatsiooni maksta, sest bändimehed muutsid oma plaanid esinemise nimel ära. Ütlesin ka Tõnule, et kui Karavan selle jama üles riputab, siis see reklaam talle midagi head ei tee. "Ah, pange, kui tahate," vastas Tõnu mulle. Kui sain aru, et tal on ükskõik, mis minust saab, jäi ausalt öeldes hing haigeks," ohkab Einer.

"Ütlesin Tõnule, et see on meie äri ja vastutame selle eest, mida teeme. Sina teed oma äri ja meie sinu ärisse ei sekku, sest me ei tea, kuidas see käib. Ja sina ära tule meie äri üle otsustama," meenutab Leino jutuajamist Saviga.

"Saan aru, kui inimesel pole raha, aga hinge läkski just Tõnu suhtumine. Mina ei oleks mingit raha tahtnud, ise olin loll ja ei võtnud ettemaksu. Ega siin muu ei aita, tuleb lihtsalt teisi hoiatada, et kui järgmine kord selline mees bändi tellib, küsige kogu summa ette, sest vastasel korral võivad kokkulepped muutuda," hoiatab õhtujuht kõiki teisi peokorraldajaid.

Lahenduseni siiani jõutud ei ole. "Ütlesin Tõnule siiralt, et tavaline reegel on, et ta läheb musta listi. Isegi, kui läkski nii, et ta sai teise bändi, siis kompenseeri see natukenegi ja kõik on korras. Elu läheb ju edasi. Niimoodi lõppeski meie viimane jutuajamine ja siiani pole ta minuga ühendust võtnud. Eks ta nüüd loeb siis lehest," lausub Einer.