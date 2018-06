Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik ei välistanud võimalust, et Isamaa hapra võimutasakaalu enda kasuks pöörab. „Täna mingit konkreetset plaani laual ega paberil ei ole. Eks see teade /Savisaare volituste peatamisest/ kõlas linnavolikogu koridorides juba eile (14. juunil, L.H.), mil toimus volikogu selle hooaja viimane korraline istung.” Luik lisas, et opositsiooni umbusalduse avaldus oli kevadel väga üksmeelne. Ülekaal, mis Keskerakonnal sel hetkel oli, püsis. „Nüüd on see veel napimaks jäänud, vahe on vaid ühehääleline.”

Seoses Savisaare lahkumisega on Tallinna volikogus 39 häält opositsioonil ja 40 koalitsioonil. „See häälte tasakaal on väga habras,” sõnas Tallinna volikogu Isamaa fraktsiooni juht Riina Solman Õhtulehele.

Poliitikaguru ja suhtekorraldaja Ott Lumi kommenteerib arenguid Tallinna linnavõimu juures ettevaatlikult: „Ennustusi linnavõimu arengutest saab teha alles siis, kui saab selgeks, milline on Savisaare lõplik staatus. „Ma arvan, et opositsioon hetkel midagi kiirustades ette ei võta, kuivõrd on tõenäoline, et Savisaar tuleb tagasi. Kui ei tule, siis on opositsiooni rünnak linnavõimule loogiline, kuna ühehäälne enamus on väga habras. Muidugi siin mängib rolli ka faktor, et sotsid ja Isamaa on hetkel Keskerakonnaga koos võimul ja ei saa välistada, et tekib kokkulepe linnavõimu vähemalt kuni valimisteni mitte puutuda,” lisas Lumi

Opositsioon asub pealetungile

Riina Solmani sõnul opositsioon pealetungist ei loobu. „Me ei tee Savisaare naasmise osas illusioone. Ei ole sugugi kindel, et eelkõige poliitmängurina tuntud Edgar Savisaar kolme kuu pärast volikokku tagasi ei tule.”

Tallinna volikogu Isamaa fraktsiooni juht Riina Solman (Teet Malsroos)

Isamaa fraktsiooni juht lisas, et kolm kuud suvepuhkuste aega on küll lühike periood, et midagi kardinaalset ette võtta, kuid opositsiooniga saadakse veel kindlasti kokku. „Praegust olukorda linnavalitsuses tuleb kindlasti muuta. Juhtimismentaliteet, kus omad määravad kohtadele omasid, ja kontrollivad omasid, ei ole aktsepteeritav.”

Solmani sõnul on Isamaa linnaisade suhtumisega korruptsiooni äärmiselt rahulolematu . „Me näeme, et meeleolu muutus on toimunud. 90 000 euro eest on tellitud korruptsiooni vastu võitlemise programm. Aga me ei näe, et linnajuhid võtaksid tõsiselt ja näitaksid oma eeskujuga nulltolerantsi korruptsiooni suhtes.”

„Kui linna juhid ei vaheta välja korruptsioonis või altkäemaksu võtmises süüdi mõistetud töötajaid, siis on see signaal teistele töötajatele – kui varastad või võtad altkäemaksu, ei juhtu midagi. Me võime ju linnale suure summa eest korruptsiooni vastu võitlemise programmi tellida, aga see muudatus on ikkagi juhtide peades,” on Isamaa fraktsiooni juht pahane.

Linnajuhtide käitumine näitab korruptsioonile rohelist tuld

Solman toob näite Tallinna Linnatranspordi ASi hiljutisest altkäemaksu intsidendist, kus kahtlustatuna korruptsioonis kasutatud busside hanke korraldamisel peeti kinni mitmed ettevõtte juhtivtöötajad. „Taavi Aas lahkus küll nõukogu esimehe kohalt, kus tema palk oli 1000 eurot kuus, aga asemele pandi Kalle Klandorf, kes oli ikka „oma inimene”. Klandorf oli pealegi kaudselt segatud Sõle Spordikeskusese korruptsiooniskandaali, kus tuli välja, et jalgpalliklubid peavad käima omale aegu saamas temaga läbi rääkides,” täpsustas Solman skandaalide tagamaid.

Solman rõhutab, et abilinnapea, kes kes on lisaks linna juhtimisele „isakese rollis” linna spordikeskustega seotud küsimustes, ei ole euroopalik ega kaasaegne, vaid meenutab üht teist aega, nõukaaega.

„Sellises olukorras peab juht võtma vastutuse. Meie teada on seal linnatranspordi aktsiaseltsis tööl ka Ivo Parbus, kes on korruptsiooni eest kohtulikult karistatud,” täiendab Isamaa fraktsiooni juht loetelu. „Oleme nõus, et inimestel tuleb anda teine võimalus, aga see ei pea toimuma avaliku võimu juures.”

Edgar jälgib mängu

„Eks ka Edgar Savisaar, kes on tegelikult selle korruptiivse linnasüsteemi arhitekt, jälgib olukorda poliitmängurina huviga kõrvalt. Kui Keskerakond talle võimalust pakub, mängib ta kindlasti kaasa. Ehkki on imelik, et inimene, kes kohtus kuulajana ei suuda käia, tahab volikogu töös kaasa lüüa ja valijaid esindada. Vaatame, mis ta septembris otsustab. Meie tema osas illusioone ei tee. Kui ta terveneb, on see ju hea uudis. Soovime talle kôike head ja tugevat tervist,” võtab Solman jutu kokku.

Opositsioon kaalub umbusaldusavaldust

Kui otsus Edgar Savisaare linnavolikogu liikme volituste peatamisest teatavaks sai, kogunesid opositsiooni erakondade esindajad aruteluks. Koosolekul leiti, et olukord, kus kõik on rahulolematud ning on tekkinud habras võimutasakaal, võib olla aluseks uuele umbusaldusavaldusele keskerakondliku ainuvõimu vastu Tallinnas.

„Otsust praegu vastu ei võetud, aga me kindlasti kohtume suvel veel,” ütles Solman. „Arutame ja kaalume. Tegelikult on kõigil suvepuhkus, umbusalduse avaldamine nõuaks erakorralise istungi kokkukutsumist.”

Koalitsioon muretsemiseks põhjust ei näe

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab (Tiina Kõrtsini)

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab saab opositsioonist aru. „Moment on õige niisugust asja algatada. Kui vaadata volikogu hääli, siis on 40 ja 39. Eks nad loodavad, et saavad kellegi veel üle meelitada. Opositsioon alati üritab, kui olukord muutub.”

Et umbusalduse avaldus läbi läheb Aab ei usu. „Aga mis teha, see on opositsiooni töö,” jääb Aab rahulikuks.