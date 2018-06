„Ära tule solvama! See ei ole kõige aeglasem, võtab ruts-kolmkümmend nagu naksti sisse!“ vastab enam kui 50 aasta vanuse Moskvitš 407 omanik Margus Pulk, kui tema Mosseklubi semu teatab, et kõige eakam ja rahulikum auto oleks pidanud nende pundis esimesena sõitma.

Postitee alguses asuvasse Liiva parklasse vurab üks Moskvitš teise järel. Iga saabujat tervitatakse uudistavate pilkudega ning minnakse kohe uurima, kuidas sõiduriista tervis on, kas midagi on vahetatud-parandatud. Kohe näha, et üks tsunft.

Hukkamõistva üminaga saadetakse neid üksikuid Moskvitše – neid isegi liigub – mis parklast peatumata mööda müristavad: „Need ei ole meie omad.“ Mitmed Moskvitši omanikud saabuvad stiilselt: pakiraamile on kinnitatud kohvrid, ühele on taha haagitud nõukaaegne autosuvila aseaine Skif.