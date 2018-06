Giladi juures ette mängimas käinud Eric oli üks kahest õpilasest, kelle klarnetikorüfee oma tiiva alla võttis. See taganuks kanadalasele kindlasti koha peaaegu igas USA tipporkestris.

Gilad edastas Abramovitzile rõõmusõnumi isikliku e-kirjaga, kuid noor klarnetist seda kätte ei saanud. Tema toonane elukaaslane Jennifer Lee kustutas korüfee pakkumise ära, tegi siis endale Abramovitzi nimel võltskonto ning kirjutas sealt, et Eric pole Giladi pakkumisest huvitatud.

Seejärel saatis pruut Ericule meili, kehastudes potentsiaalseks metoriks Giladiks, ning teatas, et too polnud stipendiumi saanud.

Jennifer väitis hoopis, et Ericule oli stipendiumi pakkunud Lõuna-California ülikool. Kuid see olnuks vaid 5000dollariline stipendium ning poleks katnud kõiki kulusid. Jennifer teadis, et Eric ei võta seda vastu.

Jäänud loodetud stipendiumita, jäi Abramovitz edasi Kanadas asuvasse McGilli ülikooli, kus õppis ka tema sõbratar. Õpingute järel lükkas klarnetist karjääri edasi, et läbida kahe aasta pikkune täienduskursus Lõuna-California Ülikoolis, kus Gilad osalise koormusega töötas. Kuna selleks tal stipendiumi polnud, läksid õpingud Abramovitzile maksma 50 000 dollarit.

Saanud Jenniferi reetlikkuses teada, kaebas muusik, kes sestsaadik on mänginud kahes USA orkestris, endise elukaaslase kohtusse ning nõudis temalt 300 000 dollarit valuraha.

Ontario ülemkohtu kohtunik lisas hüvitisele veel 50 000 dollarit ning langetas otsuse Jennifer Lee kahjuks. Tema sõnul oli Lee Abramovitzi karjäärisse põlastusväärselt sekkunud.

"Mõistan ja leian, et hr Abramovitz kaotas harukordse ja maineka haridusvõimaluse, mis võinuks tema klarnetistikarjääri edendada," kirjutas kohtunik David L. Corbett oma otsuses.