Maakohus soovis kätte saada Pentus-Rosimannuse kirjavahetust abikaasa Rain Rosimannuse, isa Väino Pentuse, poliitik Toomas Tautsi, advokaat Siim Roode ja veel kolme isikuga. Kohut huvitasid just e-kirjad, kus esinevad sõnad „Autorollo“, „AR“, „Viimsi“ ja „Viimsi maja“, vahendas Eesti Ekspress.

Riigikogu kantselei vaidlustas mõlemad maakohtu määrused Tallinna ringkonnakohtus, mis tühistas need menetlusõiguse normide olulise rikkumise tõttu. “Pankrotijärelevalve menetluse käigus ei saa koguda selliseid tõendeid, mida menetlusseadustikud ette ei näe,” selgitas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

“Vaatamata sellele, et kohtumäärus tehti üksnes menetlusnormide rikkumise tõttu, on riigikogu kantselei algusest peale olnud seisukohal, et inimeste sõnumisaladus peab olema kaitstud ja tsiviilkohtus toimuv vaidlus ei peaks sõnumisaladust ega riigikogu liikme immuniteeti üles kaaluma,” kommenteeris riigikogu kantselei avalike suhete osakonna juhataja Anu Adra.

VANAD KIRJAD: Maakohus soovis näha Pentus-Rosimannuse e-kirju aastatest 2008-2011. Fotol on Keit Pentus-Rosimannus ja tollane peaminister Andrus Ansip Reformierakonna valimisüritusel 2009. aasta sügisel.(Ilmar Saabas)

Pentus-Rosimannus on varem väitnud ERR-ile, et riigikogu kantseleil pole üldse õigust tema kirjavahetust avaldada, kuna tegemist pole kriminaaluurimisega. "E-kirjade, sõnumite avamise vaidlus ei puuduta kokkuvõttes kuigipalju mind personaalselt, vaid on palju laiem ja põhimõttelisem. Kas edaspidi on suvalise ja inimest mittepuudutava tsiviilvaidluse raames õigus sõnumi saladust rikkuda, tema e-kirjades sobrada ja ennast teise inimese isikliku, eraelulise kirjavahetusega lõbustada – see on küsimus, mida tegelikult selle pretsedendiga lahendatakse," lausus Pentus-Rosimannus.