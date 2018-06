Iiri poistebänd Boyzone andis teada, et novembris ilmuv plaat "Thank You & Good Night" jääb viimaseks. Albumile järgneva tuuri järel minnakse laiali.

"Tunneme kõik, et peaksime nüüd oma ühisele elule Boyzone'ina kriipsu alla tõmbama ja tipus lahkuma," vahendab BBC News ansambli avaldust.

1993. aastast tegutsenud Boyzone'i tuntakse hittidest "Words", "No Matter What", "All That I Need" jt. 2009. aastal tabas kollektiivi lein: kaasasündinud südamerikke tagajärjel suri nende armastatud bändikaaslane Stephen Gately (33). Boyzone andis äsja välja uue laulu "I Can Dream", kus kõlab Gately hääl.

Jaanuaris ja veebruaris toimuv hüvastijätutuur koosneb ansambli teatel 13 kontserdist.